MAYNILA - Inaasahan ng Food and Drug Administration (FDA) na mauumpisahan na rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga 11 taong gulang pababa bago magtapos ang taon o unang buwan ng 2022.

“Ang tingin ko, baka naman within this year ma-apply na rin po. Meron na pong allowed ngayon na 5 to 11 sa ibang bansa yung Pfizer. Pagkatapos yun naman pong Sinovac, ginagamit na rin sa China sa mga mas bata,” sabi ni FDA Director General Eric Domingo.

Nauna nang sinabi ng Department of Health (DOH) na tinitingnan nilang palawigin ang pagbabakuna sa mga batang edad 12 anyos pababa sa susunod na taon.

“Hinihintay lang namin na ma-submit nila sa atin mga clinical trial data para po ito ay masuri ng ating mga pediatrician o mga experts, para malaman kung pwede na rin gamitin dito sa atin,” sabi ni Domingo.

Sabi ni Domingo, tingin niya, hindi naman matatagal ang pagsusuri ng mga eksperto sa clinical trials.

“Ako, yun ang panalangin ko, mai-submit na nila agad para matingnan na agad. Para at least year end, o by January, maumpisahan na rin sa mga bata,” sabi niya.

Samantala, sinabi ni Domingo na ine-evaluate na ng mga eksperto ang aplikasyon para sa Emergency Use Authorization (EUA) ng molnupiravir, isang oral antiviral treatment para sa mild o moderate COVID-19 cases.

“Palagay ko, ‘di na matatagalan yun kasi yung mga dokumento ay inaaral na ng mga experts ngayon. May mga katanungan sila na nagbigay na rin ng kasagutan itong aplikante. Mabilis naman nating gagawin yan,” sabi ni Domingo.

- TeleRadyo 24 Nobyembre 2021