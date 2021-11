Watch more on iWantTFC

MANILA – Kamakailan lang, maraming Pilipino ang nakatanggap ng mga mensaheng nag-aalok umano ng trabaho.

Ayon sa tech expert na si Art Samaniego, ito ay isang uri ng ‘smishing’—isang uri ng cyberattack kung saan ang mga umano’y scammer ay nais lokohin ang mga pinadalhan nila ng text messages.

“So ang smishing attack ay isang uri ng phishing, kung saan yung mga receivers, yung mga recipient, gustong lokohin ng mga nagpadala.”

Ani Samaniego, pinatulan niya ang ilang mga ganitong text message na naipadala sa kanya, at nakita niyang panloloko talaga ang pakay ng mga nagpadala nito.

“So nag-register ako, so gagawin mo ‘pag nakapag-register ka, kailangan mong maglagay o mag-recharge nung kunyari ‘bank account’ mo sa kanila,” kuwento ni Samaniego.

“Gagawin mo lang, oorder ka, pero kailangan mo munang bayaran bago mo matanggap yung komisyon mo,” paliwanag niya.

Kuwento ni Samaniego, ang ilang mga link na naipadala sa mga nakatanggap ng mga scam messages ay lehitimong link ng messaging app na WhatsApp.

Pero panloloko lang rin ang mapapala mo sa kausap mo rito, aniya.

“Pag [i-click] mo nyan, didiretso ka ngayon sa chatbox na, at automatic minsan nagtatanong ka na, parang ikaw yung nagtanong, what kind of job is this? I-eexplain niya ngayon, na ito tumutulong kami dahil pandemic, taga-eBay kami, taga-Amazon kami, tumutulong kami dahil pandemya para matulungan yung mga tao. ‘Pag nag-register ka, bibigyan ka namin ng P68 na bonus.”

“So ginawa ko nagregister ako, doon nga sa platform nila, may nakalagay P68. Wini-withdraw ko, hindi mo siya pwedeng i-withdraw hanggat ‘di ka nagbabayad ng P200. Mawi-withdraw mo P68 ‘pag nagbayad ka ng P200.”

“Eto ngayon bibigyan ka niya ng tasks na mga gagawin. Oorder ka kunyari, tapos meron namang--parang totoo naman, oorder ka. Pag-order mo, kailangan mong makuha ‘tong--mawi-withdraw mo ulit yung 200 mo pag nagbayad ka ngayon ng P400. So ganun, talagang panloloko,” aniya.

Dagdag pa ni Samaniego, sinubukan niyang alamin kung saan galing ang mga nagpapadala ng spam messages sa mga Pinoy.

“Tapos ginawa ko, ni-research ko siya kung saan ba siya galing, itong mga taong ‘to. So kahit meron siyang local number, hindi sila marunong mag-Tagalog. Nung sinearch ko yung source ng website nila, nakita ko na ang language na ginagamit, ZH-CN. So ibig sabihin nito gumagamit siya ng simplified Chinese language with mainland term,” aniya.

“Kinausap ko ng Tagalog. Hindi talaga nakakaintindi,” kuwento ni Samaniego.

Payo niya, dapat maging mapanuri ang publiko sa mga text na natatanggap nila mula sa mga hindi nila kakilala.

“Pag meron kang na-receive na offer ng trabaho, yung mga high-paying jobs na nakalagay ang link na wa.me/ tapos telephone number, scam po yan. ‘Wag na ‘wag maniniwala sa mga promise na too good to be true. Biro mo, P8000 daily, part-time job, hindi totoo yan.”

Dagdag pa niya, “Mag-ingat tayo sa pag-click ng mga links na nakikita natin, iwasan lagi yung mga pagsagot sa mga messages ng hindi natin kakilala.”

--TeleRadyo, 24 November 2021