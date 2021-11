Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Tila nauungusan na umano ng mga manggagawa mula sa ibang bansa tulad ng Vietnam at Indonesia ang Pilipinas kaugnay sa pag-deploy ng caretakers sa Taiwan.

Ayon kay Administrator Bernard Olalia ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), may katotohanan naman aniya ito dahil iba ang pagpapatakbo ng overseas employment ng ibang bansa kaysa sa Pilipinas.

“Tayo po ang golden standard. Hindi po tayo sa numero dumedepende. Ang ating tinitingnan ay kung naiiwasan natin ang welfare cases ng ating caregivers o caretakers na ipinapadala sa Taiwan,” sabi ni Olalia.

Aniya, pinapaliit nila ang bilang ng mga OFW na nagkakaroon ng mga problema sa trabaho.

Isa umano sa problema ay ang pagpataw ng broker’s fee na ipinagbabawal naman ng POEA. Sa sobrang laki ng broker’s fee, nangungutang na ang mga OFW para may maipambayad dito. Binabayaran nila ito nang may kasamang malaking porsiyento.

“Mahigpit tayo, binabantayan natin ang ating merkado at pinoprotektahan natin. Ang gusto po natin sana lahat ng gastusin ay sasagutin ng employers at mga agencies,” sabi ni Olalia.

Batay sa datos, sinabi ni Olalia na simula taong 2015 hanggang 2019 ay pataas naman ang trend ng deployment sa Taiwan.

“Nagsimula tayo ng 55,000 deployment ng 2015. Umangat ito 69,000 nung 2017 at nung 2019 nasa 71,000 na ang pinapadala natin doon,” sabi niya.

Hindi dapat aniya dapat maikumpara ang merkado ng Pilipinas sa ibang mga bansa.

“Tumataas ang ating merkado kaya lang 'wag mong ikukumpara sa ibang bansa na kung saan maluwag ang kanilang employment program at hinahayaan nila ang kanilang citizens na dumami ang mga kaso. Tayo po ay iniiwasan natin 'yun. Maluluwag po sila, tayo po may kahigpitan,” saad niya.

Para naman kay Aida Gerodias, presidente ng Pilipino Manpower Agencies Accredited to Taiwan, hindi naman aniya nila kinokontra ang POEA, pero hiling nila na mas bigyan pa ng maayos na training ang mga ipapadalang OFW bilang caretakers sa Taiwan.

Sabi ni Gerodias, mas mahaba ang training na ginagawa ng ibang bansa tulad ng Indonesia para sa kanilang caretaker habang nasa 2 hanggang 3 linggo lamang ang pagsasanay sa Pilipinas.

“Pagdating sa onsite, nadidismaya employers natin dahil kulang sa training. Ongoing naman discussion namin with POEA administrator in regards dito pero syempre nag-aantay din kami ng desisyon nila. Ang gusto lang natin bigyan ng proper training ang ating caretakers. Sumusunod tayo sa patakaran kaya lang kulang 'yung trainings ng workers natin,” sabi niya.

- TeleRadyo 24 Nobyembre 2021