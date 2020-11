Tulong bumuhos sa binahang foundation na nangangalaga ng matatanda

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Lubos ang pasasalamat ng isang foundation na nangangalaga sa mga matatanda sa mga natanggap nilang tulong matapos na masalanta ng bagyong Ulysses.

Nakapagpaabot na ng tulong ang ABS-CBN Foundation at Lingkod Kapamilya sa 17 senior citizens ng Josefheim Foundation na nawalan ng bahay sa pagbahang dulot ng Ulysses sa Marikina City.

Simula nang maibalita ang kanilang sitwasyon sa TV Patrol, bumuhos ang tulong mula sa mga Kapamilya mula sa iba’t-ibang panig ng bansa at maging sa ibang mga bansa.

Mayroong mga grupo din mga Pilipino mula sa Australia na nakapanood ng balita at istorya nila sa The Filipino Channel at nagpaabot na rin ng tulong.

Bumubuhos na umano ang mga goods at kaya na pa nilang magpadala ng tulong sa mga nasalantand kababayan sa Catanduanes at Cagayan.

Ngayon ay nangangailangan pa rin sila ng mga lamesa at mga silya at kung sakali ay bahay na malilipatan dahil ang eskuwelahan nilang nilapatan ay pansamantala laman.

- TeleRadyo 24 Nobyembre 2020