Sa bisa ng search warrant na in-issue ni Hon. Rose Marie J. Manalang-Austria, Judge ng Regional Trial Court Branch 87 ng Rosario, Batangas sinalakay ng awtoridad ang bahay ng 29 anyos na suspek dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Ayon sa report ng Police Regional Office 4A, halos tatlong oras tumagal ang “search” sa tahanan ng suspek sa Barangay Bukal, Padre Garcia sa Batangas.

Nadiskubre ng mga operatiba ng Padre Garcia MPS, OPD DEU, BPPO and RID 4A ang improvised plastic tooter, Air Gun Rifle, 9mm Pistol Replica, kalibre 38 baril at mga bala at hinihinalang shabu na may timbang na 123 grams na may street value na higit P800,000.

Kasama rin sa nakumpiska ang mga mga timbangan.

Kabilang sa high value individual ang suspek na tulak din umano ng droga.

Sasampahan ng karampatang kaso ang suspek na nasa kustodiya na ng Calabarzon police.

Patuloy ang follow up operation ng awtoridad sa mga posibleng pang kasamahan nito.