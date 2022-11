Imbestigasyon sa Lapid slay naantala dahil sa maling middle name ni Bantag

Watch more on iWantTFC

Naantala ang imbestigasyon ng Department of Justice kaugnay sa pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si Jun Villamor nang kuwestiyonin ng kampo ni suspendidong BuCor chief Gerald Bantag ang maling middle name sa kaniyang subpoena. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Miyerkoles, 23 Nobyembre 2022.