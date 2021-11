Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Tuloy ang rest day at ikinasang caravan ng mga trucker kontra sa mga bagong polisiyang ipinatutupad sa mga pantalan.

“It is a continuing rest day at ang mga members namin meron kaming motorcade na gagawin para ma-backup 'yung action kahapon,” ayon kay Confederation of Truckers Association of the Philippines president Maria Zapata.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Zapata na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin silang marinig ng gobyerno ang kanilang hinaing laban sa pagpapa-accredit sa Manila International Container Terminal pass at terminal booking system, mga multa, at "no permit, no transaction policy" ng Philippine Ports Authority.

Sa halip aniya na mabawasan ang problema at matuloy ang hanap-buhay ng lahat, abala sa operasyon at dagdag gastos lang ang dala ng mga bagong polisiya.

“Sa halip na patuloy na naghahanap-buhay 'yung mga truck operators at mga driver, talagang naiimpaired because of this new policy. Kaya ito inihain ito sa PPA but then pag-aaralan pa daw, kakausapin pa ang pamunuan ng port operators para magkaroon ng kalutasan sa sistema,” sabi ni Zapata.

- TeleRadyo 23 Nobyembre 2021