MANILA—Kamakailan lang, maraming mga Pilipinong nakatanggap ng mga spam at scam text messages na umano’y nag-aalok ng trabaho sa mga iba’t ibang kumpanya.

Nagpahayag ng pagkainis ang mga nakatanggap ng ganitong mensahe sa social media, at hinuha pa nila, maaaring sa mga contact tracing forms nakuha ng mga umano’y scammer ang kanilang numero.

What did we get from all those contact tracing forms?



Random recruitment text messages that are most likely scams 🙄 — Lea Ayuyao (@chengker) November 17, 2021

The only thing na mapapala natin sa contact tracing forms 🤡 ... makakuha ng scam texts https://t.co/eMVJe3BPSY — Kim (Taylor's Version) (@thekimrlln) November 15, 2021

ugh who sold my number from contact tracing lists to scammers god i keep receiving scam texts — don (@jimboism) November 18, 2021

ive been receiving a ridiculous amount of scam text messages since the contact tracing started. there aint no way this is just a coincidence — nix (@st0pannekapls) November 20, 2021

Imbis na contact tracing info ma-receive ko tuwing nag fifill up ng form sa mga stores SPAM and SCAM texts natatanggap ko 😡 — chariz mando (@hebamariee) November 17, 2021

Pero ayon sa hepe ng National Bureau of Investigation (NBI) Cybercrime Division, mas mahirap para sa mga scammer na kumuha ng personal data ng mga tao sa mga contact tracing forms.

“Sa experience namin, ’yung mga scammers na yan mas mahirap silang kumuha ng mga detalye, personal details ng mga tao pagka directly makikipag-connive ka doon sa nagko-consolidate. For example, ’yun information natin sa contact tracing,” ani Atty. Victor Lorenzo sa isang panayam sa TeleRadyo.

“Mas madali talaga silang kumuha kasi online marami tayong nabibili na mga numbers. Meron diyang ganyan. At the same time may mga machine talagang nagfa-farm ng mga contact details natin specially ’yung numbers natin,” paliwanag niya.

Dagdag pa niya, maaaring nakuha ng mga scammer ang numero nang mag-download ng ilang mga app ang mga user nito.

“In our experience, mas mahirap sa scammer on their part na kumuha sila directly doon sa mga taong nangangalap ng personal information. Kasi di ba, lahat naman online tayo ngayon, minsan magre-register lang tayo magda-download lang ng tayo ng app, online di ba? Ini-indicate natin ’yung telephone number.”

Payo ni Lorenzo, huwag nang pansinin ang mga mensaheng ito.

“Kapagka naka-receive ka ng ganyan, dapat i-ignore lang. Unang-una pagka naka-receive na qualified ka sa trabahong ina-applyan mo, hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho, scam po ’yun,” saad niya.

“Or pagka may nagtext sa’yo, napanalaunan ka hindi ka naman sumasali sa any contest, or any raffle, kaduda-duda ’yon at i-ignore na lang natin ’yun.”

Diin niya: “ ’Yun kasi, random nga [ang] pagpapadala nila ng mga text messages, ‘pag nag-reply ka, intended target ka na.”

--TeleRadyo, 23 November 2021