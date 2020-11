Dating hepe ng Jolo Police patay sa pananambang

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Patay ang dating hepe ng Jolo Police matapos tambangan sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao nitong Sabado.

Bumaba ng sasakyan si Police Capt. Walter Annayo parabumili ng palamig nang siya ay pagbabarilin ng mga salaring sakay ng puting SUV sa Barangay Makabiso.

Dating hepe ng pulis nang pagbabarilin ng kaniyang mga tauhan ang 4 na sundalo malapit sa Jolo Police Station noong Hunyo.

