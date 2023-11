Mas malaking benepisyo para sa senior citizens hiniling

Watch more on iWantTFC

Humihirit ng mas malaking benepisyo ang mga senior citizen sa mga bilihin at serbisyo. Nilinaw din ng gobyerno kung ano ang patakaran sa diskuwento ng mga edad 60 at pataas kung may promo ang isang serbisyo o produkto. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 22 Nobyembre 2023