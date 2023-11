Lalaki ligtas matapos ang 30 oras sa poste ng kuryente sa Marikina

Watch more on iWantTFC

Editor's Note: Ang ulat na ito ay sensitibo at kailangan ng paggabay sa mga bata.

Mahigit isang araw ang dumaan bago nailigtas ng mga awtoridad ang lalaki na umakyat sa poste ng kuryente sa Barangay Calumpang sa Marikina City.

Ayon kay FSupt. Nestor Gorio, fire marshal ng Marikina City Fire Station, nahirapan sila sa pag-rescue sa lalaki dahil sa pagiging agresibo nito.

“Hindi natin siya nakakausap at wala rin pong nakakakilala sa kanya. Syempre iniiwasan po natin yung lulundag siya. Ang gusto po natin sana ay magkukusa siya magpa-rescue,” sabi Gorio.

"Maliban sa ikinikilos nito, mayroon din siyang hawak na bakal kaya naging maingat ang mga rescuer sa paglapit sa kanya."

Miyerkoles ng umaga nang gumamit muli ng boom lift truck ang BFP, pero hinahampas ng lalaki ang mga rescuer at saka naglambitin sa mga kawad ng kuryente hanggang sa makatawid ng ibang poste.

“Sinusubukan natin ma-corner siya. Nakita naman niyo magkabilaan ‘yung pag rescue natin para kahit saan siya tutungo, hindi na siya makakatawid sa iba pang poste,” ayon kay Gorio.

Sa gitna ng pag rescue, lumapit ang mga kapatid nito sa mga awtoridad at nag-alok na tumulong sa pagkumbinsi sa lalaki.

Makailang ulit silang umakyat pero hindi sumama ang lalaki sa kanilang pagbaba. Kaya naman nagdesisyon na ang mga rescuer na pwersahang lapitan ang lalaki.

Pasado alas-4 ng hapon o inabot ng 30 oras bago tuluyang nailigtas ang lalaki.

“Talagang pinagsikapan natin. Ang mahalaga nito, e maibigay natin yung inaanticipate na solution ng ating community sa ganitong crisis management,” ayon kay PMaj. Joseph Carlos Madrid, Assistant Chief of Police for Operations ng Marikina City Police Station.

Kinilala ang lalaki na si alyas “Dencio” na ayon sa kanyang mga kapatid ay may mabigat na pinagdadaanan.

“Ang binigay na dahilan is namatayan siya ng anak at the same time, hiniwalayan siya nung asawa niya. Dahilan para mangyari itong insidente,” sabi ni Madrid.

Samantala, dahil sa insidente ay higit 4,000 Meralco customers ang naapektuhan matapos patayin ang suplay ng kuryente.

“Ang dami na pong perwisyong ginawa niyan, kahapon pa lang. Ngayon po wala pong pasok ang Grade 1 at Grade 4, nag-anunsyo po ang national high school dahil walang kuryente dahil sa ginawa niya,” daing ng residente na si Jon Jon Del Rosario.

Ayon naman sa Meralco, naibalik na sa normal ang lahat ng kanilang mga linya kaninang alas-12 ng tanghali.

“Nung una po kasi, hindi po natin siya mabigyan ng kuryente kasi baka po bumaba siya or malaglag siya, ikamamatay po niya pag tumama siya dahil buhay,” ayon kay Abet Castillo, head ng substransmission services ng Meralco.

“So ang ginawa po namin, nung dumaan na siya sa alambre at nalibre na po siya sa lugar na may distribution line, dun na po natin binuhay,” dagdag ni Castillo.

Iimbestigahan naman ng pulisya ang insidente at sinabing posibleng maharap sa reklamong alarms and scandal ang naturang lalaki.