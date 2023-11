Kuha sa dashcam: Pagsagi ng SUV sa motorsiklo sa EDSA

Watch more on iWantTFC

Sugatan ang isang motorcycle taxi rider at pasahero nito matapos umano sadyang banggain ng isang SUV sa kahabaan ng EDSA-Mandaluyong nitong Miyerkoles ng umaga (Nobyembre 22, 2023).

Sa kuha ng isang dash cam, nakitang tumumba ang motorsiklo matapos itong unti-unting dikitan ng isang SUV, at sa kalaunan ay tinamaan ng unahang bahagi ng sasakyan.

"Siguro po nung nasingitan ko siya, medyo nag-iba timpla niya. Pero hindi ko naman po siya nasagi... tapos may bumubusina sa likod... nung nakatapat sa akin, may naririnig [na] akong nagmumura," ayon kay Renz Neerol Tesoro, driver ng motorcycle taxi.

Dagdag pa ni Tesoro, hindi agad huminto ang driver ng SUV nang matamaan siya kaya humingi na siya ng tulong sa MMDA.

Sugat sa braso at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo niya, habang nasa ospital pa ang kaniyang pasahero.

"Base sa circumstance, ang isasampa naming kaso ay attempted murder," ani P/Capt. Louie Orlain Jr, hepe ng investigation section ng Mandaluyong PNP. "Kasi kita naman sa video at sa mismong statement ng biktima [na] prior sa aksidente ay nagkaroon sila ng altercation bago ginawa ng driver ng SUV 'yung apparently pagside-swipe sa kanila. Makikita ngayon 'yung possible intention."

Hawak na ng Mandaluyong PNP ang nasangkot sa naturang insidente at nakatakda itong sumailalim sa inquest proceedings.

Sinubukan na rin kunin ng ABS-CBN News ang panig ng driver ng SUV ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag sa oras ng pagsusulat.

Tiniyak naman ng kompanya ng motorcycle taxi na tutulungan nito ang rider nito at ang kaniyang pasahero.

"Hindi po kasalanan ng aming biker 'yung pangyayari lalong-lalo na 'yung pasahero. So we will extend full assistance, medical at ano pang pangangailangan nila," ani George Royeca, CEO ng motorcycle ride-hailing app Angkas.

Pinaalalahanan ng PNP ang mga motorista na iwasan ang pagiging mainitin ang ulo para iwas-away sa lansangan. — Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News