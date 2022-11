Watch more on iWantTFC

Bumisita si US Vice President Kamala Harris sa Palawan at ipinahayag ang suporta ng Amerika sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China at sa mga programa para sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Martes, 22 Nobyembre 2022.