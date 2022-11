Suspek na nagtago ng mahigit 30 taon, huli sa La Union

Watch more on iWantTFC

Naaresto ng NCRPO ang isang lalaking suspek sa pagpatay na nagtago ng mahigit 30 taon.

Sa bisa ng warrant of arrest inaresto ng mga kawani ng Anti-Terrorism Task Group at Regional Intelligence Division ng National Capital Region Police Office ang 47 anyos na suspek sa kasong pagpatay noong pang 1991 sa Nueva Ecija.

Natunton ng awtoridad ang suspek sa Brgy Ili Sur, San Juan, La Union ala una nitong Linggo.

Isang police patrolman ang napatay ng suspek at nakaligtas naman ang isang police staff sergeant nang tambangan ng grupo ng suspek ang mga ito habang nagpapatrolya.

Ang nakaligtas na pulis ang positibong kumilala at nagturo sa suspek.

Ayos sa NCRPO, direktiba umano mula national headquarters at regional headquarters ang pagtugis sa lahat ng mga wanted persons na sangkot sa heinous crimes.

Top 1 most wanted sa NCRPO ang suspek na may pabuya na P150,000 mula sa Department of National Defense at Department of the Interior and Local Government.

Dagdag ng awtoriad nakapagtago ng tatlong dekada ang suspek matapos nitong bagu baguhin ang pangalan.

Bago matunton sa La Union, nagtago rin umano ang suspek sa Bicol region.

Bukod sa pagpatay, sangkot din umano sa ibang krimen ang suspek at may warrant of arrest din sa kasong pagnanakaw at physical injury.

Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspek.

Nakatakdang i-turnover ng NCRPO sa Guimba Police Station sa Nueva Ecija ang suspek na pansamantalang nakakulong sa detention facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig.