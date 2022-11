Watch more on iWantTFC

Nabalot ng saya at tuwa ang Talipao, Sulu na dating lugar ng bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at Abu Sayyaf Group. Ito'y matapos bumisita ang isang grupo ng mga volunteer at handugan ng laruan ang mga bata sa lugar. Nagpa-Patrol, Quennie Casimiro. TV Patrol, Martes, 22 Nobyembre 2022