Sa mga karaniwang sumasakay sa EDSA Bus Carousel ngayong unang araw ng work week, magandang balita ito dahil bukas na sa publiko ang bagong gawa na Buendia Bus Station.

Malaking tulong ito para sa mga commuters dito sa may Business district ng Makati nagtatrabaho.

Pormal na pinasinayaan ang nasabing bus station noong November 11 na pinangunahan ni MMDA Chairman Benhur Abalos.

May mga nakapuwesto na mga tauhan ng MMDA at i-Act dito para i-assist ang mga commuter at para maipatupad ang physical distancing.

Seventy percent capacity pa rin sa mga bus alinsunod sa IATF Guidelines para sa mga lugar na nasa alert level 2.