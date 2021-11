Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ipinatutupad na sa buong Pilipinas simula ngayong Lunes ang COVID-19 alert level system matapos aprubahan ng Inter-Agency Task Force, kapalit ng dating 4-level community quarantine status.

"Naglabas na po ng anunsiyo ang IATF na i-implement na po sa Marinduque, Mimaropa, [Regions] 4B, 13 at BARMM ito pong alert level system," ani Marinduque Gov. Presbitero Velasco Jr. sa panayam sa TeleRadyo ngayong Lunes.

Isasailalim ang mga rehiyon sa alert level system hanggang Nobyembre 30.

Ani Velasco, na presidente rin ng League of Provinces of the Philippines, maglalabas sila ng executive order at puwede ring magdagdag ng dagdag na regulasyon.

Isasailalim sa Alert Level 3 ang Apayao, Mountain Province at Ifugao sa CAR, Dinagat Islands sa Caraga, at Sulu.

Samantala, Alert Level 2 naman ang buong Mimaropa, ganon din ang nalalabing bahagi ng CAR, Caraga, at BARMM.

Ang pagpapatupad ng alert level system, na sinimulan sa Kamaynilaan noong Setyembre, ay sinasabayan ng granular lockdowns. Layunin nitong mabuksan ang ekonomiya habang patuloy na nilalabanan ang pagkalat ng sakit.

Sinabi ni Velasco na nasa 38 porsiyento pa lang sa Marinduque ang nakatanggap ng COVID-19 vaccine. Nasa 100,000 pa ang mga dapat bakunahan laban sa sakit.

Aniya, dapat dagdagan ang vaccinators para sa mas mabilis na bakunahan.

Sinabi rin ni Velasco na tututukan ng League of Provinces of the Philippines ang bakunahan sa BARMM.

Hanggang noong ika-16 ng Nobyembre, nasa higit 300,000 pa lang ang nakatanggap ng bakuna sa BARMM. May higit 33.5 milyon na ang fully vaccinated sa Pilipinas.

Nasa lagpas 2.826 milyon na ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa, batay sa ulat nitong Linggo ng Department of Health, kung saan 21,101 dito ay active infections.