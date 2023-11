Watch more on iWantTFC

Nagdulot ng power interruption sa bahagi ng Marikina City ang magdamag na pagtambay ng isang 'di pa nakikilalang lalaki sa poste ng Meralco nitong Martes, Nobyembre 21.

Ayon sa mga residente ng Brgy. Calumpang sa Marikina, bandang alas 10 pa ng umaga umakyat ang lalaki sa poste, na may taas na 150 feet.

Pasado alas 7 ng gabi ay kinukumbinsi pa rin ang lalaki ng mga rescuer mula Bureau of Fire Protection na bumaba, sa kabila ng paulit-ulit na pag-akyat ng mga awtoridad at pag-abot nila ng pagkain at tubig.

Naghanda na rin ang BFP ng cushion bag na gagamiting abang o pansalo sa lalaki sakaling mahulog ito.

Ayon naman sa abiso ng Meralco, pansamantalang pinatay ang supply ng kuryente sa lugar habang nagpapatuloy ang rescue sa lalaki.

(Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News)