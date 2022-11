Watch more on iWantTFC

Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang mga kasong posibleng isampa kay suspendidong Bureau of Corrections chief Gerald Bantag dahil sa paghuhukay sa New Bilibid Prison. Inaalam na rin ng Muntinlupa city government kung ano ang epekto ng paghuhukay sa lungsod. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 21 Nobyembre 2022