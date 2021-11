Watch more on iWantTFC

Suportado ng ilang bansa ang Pilipinas kasunod ang pag-water cannon ng China sa mga supply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, patuloy na magbabantay ang mga tropang Pinoy at magpapatrolya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpa-Patrol, Nico Bagsic. TV Patrol, Linggo, 21 Nobyembre 2021.