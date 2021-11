Watch more on iWantTFC

Naglatag ng mga solusyon at posisyon sa ilang problemang kinakaharap ng bansa ang ilang tumatakbo sa pagkapangulo. Motorcade at caravan naman ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Sen. Manny Pacquiao at ng tandem nina dating senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na nagsama sa isang event. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 21 Nobyembre 2021.