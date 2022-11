Watch more on iWantTFC

Nanawagan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na agad nang ilibing ang labi ng mga pumanaw na inmate sa New Bilibid Prison. Ito'y para mabigyan ng respeto at dignidad ang namayapa. Tiniyak naman ng Department of Justice na ililibing na ang mga bangkay na nakaimbak sa punerarya at hindi kasali sa i-o-autopsy. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 20 Nobyembre 2022