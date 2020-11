Pondo para sa dagdag compensation sa COVID-19 frontliners naibaba na sa regional offices: DOH

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Ibinaba na ng Department of Health (DOH) sa mga regional offices nito ang pondong laan sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act (Bayanihan 2).

“Sila na bahalang magbigay ng mga benefits, compensation sa mga local government units na health workers na nagkasakit at sa mga pribadong nurses,” pahayag ni Health Undersecretary Leopoldo Vega.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Vega na kapag na-validate na at nakita ang record, dapat agad na mai-release ang benefits ng health workers.

“Ito ang utos ng Presidente na bigyan ng compensation benefits, lalo na 'yung mga nagkasakit na health workers so ibinaba na namin sa mga regional offices, this week nga lang kasi last week namin natanggap 'yung SAP (social amelioration program) allotment ng Department of Budget and Management,” sabi niya.

Sa ilalim ng Bayanihan 2, tatanggap kada buwan ng P3,000 na hazard pay at Special Risk Allowance naman na P5,000 ang public at private hospital care workers na nasa frontline na direktang nagma-manage ng COVID-19 patients.

“Last Monday, naibaba na natin mga budget allocation, kasama na compensation saka benefits lalong-lalo na sa Bayanihan 2, sa mga health workers na nagkaroon ng positive, mild or moderate saka severe condition (ng COVID-19),” sabi niya.

Dagdag ni Vega na sa Bayanihan 2, bibigyan ng mga life insurance ang mga frontline health care workers, libreng PCR test at hospitalization coverage.

- TeleRadyo 20 Nobyembre 2020