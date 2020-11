Nakaposas mga kamay: 2 lalaki patay sa pamamaril sa QC

Watch also in iWantTFC

Dead on the spot sa gilid ng kalsada sa Katipunan Avenue Service Road sa Barangay UP Campus ang dalawang hindi pa nakikilang lalaki.

Ayon sa Barangay Police Security Officer ng UP Campus, alas-2 ng madaling araw ng Biyernes nang makatanggap sila ng ulat mula sa isang motoristang nakakita sa dalawang bangkay.

Wala pang pagkakakilanlan ang mga biktima na kapwa nakaposas ang mga kamay at may tama ng mga bala sa ulo at katawan.

Posible umanong hindi sila mga residente ng naturang lugar.

Nasa 15 basyo ng hindi pa tukoy na kalibre ng baril ang natagpuan ng awtoridad sa lugar na pinangyarihan ng krimen.

- TeleRadyo 20 Nobyembre 2020