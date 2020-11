‘Hiyang-hiya na kami’: Mga tsuper na namamalimos hiling na makabiyahe muli

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy pa ring namamalimos ang ilang jeepney drivers sa bahagi ng Regalado Avenue sa Quezon City, Biyernes ng umaga.

“Naghihirap na po kami ngayon. Humihingi kami ng tulong, namamalimos kami sa mga kababayan natin para kami rin ho makaraos din sa aming kahirapan,” ayon sa isa sa mga tsuper na si Larry.

Ito ang grupo ng mga tsuper na una na ring nahatiran ng tulong ng Lingkod Kapamilya noong may anim na buwan silang nakatengga sa kalsada.

Ngayon ay halos mag-9 na buwan na silang nakatengga at hindi pa rin pinapayagang makapamasada hanggang ngayon.

Sabi ni Larry, nasa 130 pa silang mga tsuper na hindi pa rin makabiyahe.

Marami pa rin sa kanila ang hindi pa nakakatanggap ng pinansiyal na ayuda mula sa gobyerno.

“Sana po makabiyahe na kami sa aming ruta dito sa Commonwealth dahil hirap na hirap po kami at hiyang-hiya na sa ginagawa namin rito. Pag binigyan na kami ng byahe, titigil na po kami rito,” sabi niya.

Paliwanag naman ni Atty. Zona Tamayo, Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na ang naging papel nila sa ayuda sa ilalim ng Bayanihan 1 ay ang bigyan ang Department of Social Welfare and Development ng listahan ng drivers at operators na lehitimong may hawak ng prangkisa.

Taon 2016 pa umano nang abisuhan ng LTFRB ang lahat na kailangang asikasuhin ang kanilang mga dokumento sa pagpapalipat ng prangkisa sa pangalan nila kung ito ay binili sa ibang tao.

“Sa ngayon kung sino lang po nasa official records ng LTFRB na mga lehitimong operators 'yun po ang meron kami at mabibigyan ng ayuda sa ilalim ng pondo ng Bayanihan 2,” sabi ni Tamayo sa parehong panayam sa TeleRadyo.

- TeleRadyo 20 Nobyembre 2020