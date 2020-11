Binaha ang sasakyan? 'Acts of nature' insurance ang kailangan para sa claim

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Maraming mga lugar sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ang nalubog sa matinding baha dulot ng bagyong Ulysses.

Humupa man ang baha, naiwan namang lubog sa makapal na putik ang maraming mga sasakyan.

May pag-asa pa bang makakubra ng insurance ang may-ari ng isang kotseng binaha?

Ayon sa Insurance Commission, maaaring makapag-claim kung ang insurance ng sasakyan ay may kasamang acts of nature coverage.

“Makakakuha ka lang ng acts of nature coverage kung ikaw ay merong comprehensive (insurance),” sabi ni Deputy Insurance Commissioner Atty. Randy Escolango sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes ng umaga.

Naipaliwanag din niya sa nauna niyang ginawang Facebook Live na hindi awtomatiko na kapag may comprehensive insurance ay covered na ang acts of nature.

"Kapag ikaw magpapa-insure, kukuha ng comprehensive, kinakailangan mo pang dagdagan ng coverage na acts of nature. Di mandatory, optional yun," sabi niya.

Batay umano sa guidelines, ito ay katumbas ng .5 percent ng sum insured.

"Kung P1-M ang inyong sasakyan, may P5,000 kang additional payment kung gusto mong ma cover ka ng acts of nature," sabi niya.

Dagdag niya, "Ito po ay additional cost pero very minimal lang ito compared doon sa magiging benepisyo n'yo lalo na po kapag dumating itong mga acts of nature."

Sabi ni Escolango, naglabas ng circular ang IC na hinihikayat ang mga insurance companies na gawing madali ang proseso sa pag-file at pag-claim ng mga naging biktima ng bagyo.

“Naglabas ng circular ang Insurance Commission na hinihiikayat ang mga insurance companies na yung kanilang mga procedures ay irelax at padaliin ang pagke-claim ng tao, maging po yung period ng pagpa-file ng claim ay i-relax, medyo pahabain,” sabi niya.

Madali rin lang aniya ang mga requirements dito tulad ng OR-CR ng sasakyan, driver's license, police report, notarized affidavit at retrato ng binahang sasakyan.

Maaaring mag-file ng claim sa insurance company at kaagad itong tutugunan, sabi niya.

