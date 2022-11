Watch more on iWantTFC

Planong dumalo ang pamilya Mabasa kasama ang kanilang abogado sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay sa pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si Jun Villamor. Umaasa ang pamilya na haharap sa pagdinig ang suspendidong BuCor chief na si Gerald Bantag at si dating BuCor security officer Ricardo Zulueta. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Sabado, 19 Nobyembre 2022.