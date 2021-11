Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Humihingi ng tulong sa publiko ang Barangay San Isidro sa Lubao, Pampanga para maibalik sa kaniyang pamilya ang batang kanilang natagpuan sa sementeryo may dalawang linggo na ang nakaraan.

“'Yung bata meron siyang autism, non-verbal po siya kaya po kami ay nananawagan sa kanyang pamilya. Gwapo po, malinis siya, 'yung dating niya hindi sila mahirap na tao,” ayon kay Chairman Lito Manalansan.

Sabi ni Manalansan, wala pa ring magulang o kamag-anak na pumupunta sa kanila para i-claim ang batang tinatayang nasa edad na 7 hanggang 8 taong gulang na nakita noon pang Nobyembre 5.

“Kami ay nananawagan, 'yun pong batang nakuha namin noong Nov. 5, isang concerned citizen ang nagbigay sa amin sa sementeryo,” sabi ni Manalansan.

Sa panayam sa Lingkod Kapamilya sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Manalansan na tumawag ang caretaker ng sementeryo sa isa nilang konsehal para sabihing may batang tila naliligaw sa libingan. Naabutan aniya ng caretaker ang bata habang sinisira ang mga halaman sa sementeryo.

Dinala ang bata sa barangay hall at agad din sila nag-post sa social media at ipinagbigay-alam sa pulisya at sa Department of Social Welfare and Development ang pagkakatagpo sa bata para sana sa agarang paghahanap sa kaniyang mga magulang o kaanak.

“Isang araw may nag-report sa amin na ang bata ay taga-Taytay, Rizal, ayon sa DSWD ng QC. Ang sabi po niya makikipag-ugnayan siya sa relatives ng bata para maisauli sa kanila. Wala pa rin reply 'yung mga taga Taytay, Rizal,” sabi niya.

Hanggang ngayon ay inaaruga pa nila ang bata.

Para sa may impormasyon hinggil sa pagkakakilanlan ng bata, sa mga magulang o kamag-anak nito, makipag-ugnayan lamang sa Barangay Hall ng San Isido sa Lubao, Pampanga o tumawag sa numerong 0908-211-6840.



— TeleRadyo 19 Nobyembre 2021