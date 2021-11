Watch more on iWantTFC



MAYNILA— Nakatakdang simulan ang pagbabakuna sa mga bata edad 12 hanggang 17 sa Nob. 29 sa Lubang, Occidental Mindoro.

“Naka schedule po tayo ng Nov. 29, Nov. 30 at Dec. 1. Ang ibabakuna natin ay Pfizer para sa 12 to 17 years old po,” ayon kay Mayor Michael Lim Orayani.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyenes ng umaga, sinabi ni Orayani na 2,021 kabataan ang nagpalista para mabakunahan sa tatlong araw na vaccination program.

Pero bago pa man aniya dumating ang bakuna para sa pediatric vaccination ay magsasagawa na sila ng pre-screening at counselling.

“Kaya pagdating ng bakuna ia-administer na agad sa kabataan,” sabi niya.

Samantala, patuloy naman ang pagbaba ng COVID-19 cases sa kanilang lugar. Sa ngayon aniya ay nasa 7 na lamang ang kanilang active cases.

Hindi na rin aniya problema ang supply ng bakuna at mas marami na rin ang gustong magpabakuna.

“Doon sa 4,500 na dumating sa atin noong last week of October, 1,384 na lang ang natitira,” sabi niya.



Handa na rin ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng booster shot para sa health care workers.