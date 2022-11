Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Higit P1 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation sa Dasmarinas, Cavite.

Itong operasyon na ito ay konektado sa buy-bust operation din sa Dasmarinas nitong Huwebes kung saan nasabat ng mga awtoridad ang higit P1 milyong halaga halaga ng umano'y droga.

Ang nahuli sa naunang operasyon ang nagturo sa suspek, na kakahuli lang, bilang supplier.

Kasama umano sa listahan ng mga high-value individual ang suspek.

Ayon kay Cavite Provincial Police Director P/Col. Christopher Olazo, nakumpiska sa suspek ang dalawang piraso ng maliit ng plastic bag na may hinihinalang shabu na may timbang na 200 gramo at may street value na aabot sa P1.3 million.

Kumpiskado rin ang boodle money at isang motorsiklo na ginagamit umano ng suspek sa pagdeliver ng ipinagbabawal na gamot.

Ayon sa awtoridad, bukod sa Cavite, ilang lugar din sa Metro Manila ang binabagsakan ng suspek.

Nasa kustodiya na ng Cavite Police ang suspek at inihahanda na ang mga karampatang kaso sa kaniya, partikular ang paglabag sa Section 5 at 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News