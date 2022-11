Proposed National Commission on Senior Citizens budget, naisumite na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Nasa P193 milyon ang proposed budget ng National Commission on Senior Citizens (NCSC) na sinumite pasado hatinggabi sa sesyon ng Senado nitong Biyernes.

Ikinabahala ni Senator Koko Pimentel na tila kinopya ang istraktura ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pagbibigay ng benepisyo ng NCSC sa mga senior citizens.

Agad naman itong pinabulaanan ni Sen. Imee Marcos, sponsor ng budget.

Paliwanag niya, nakuha ng NCSC ang mga tauhan matapos aprubahan ng Department of Budget and Management.

Dagdag ni Marcos, hindi madali ang pagbibigay ng benepisyo sa mga senior citizens

“The distribution is quite complex as well. As in many cases, they have to be delivered house to house," aniya.

Nabuo ang NCSC sa pamamagitan ng Republic Act No. 11350.—Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News