MAYNILA – Binaha ang tatlong bayan sa lalawigan ng Davao del Sur dahil sa pag-ulan na dulot ng inter-tropical convergence zone (ITCZ), ayon sa isang opisyal.

Kuwento ni Christopher Tan ng Davao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), labis na apektado ng baha ang mga munisipyo ng Malalag, Kiblawan, at Sulop.

Pero nagsimula nang humuhupa ang baha simula Huwebes ng gabi, aniya.

“Ngayon we are conducting the clearing operations sa mga debris, nililinis po namin yung palengke ng Malalag and other government centers and residences, tinutulungan po namin yung mga mamamayan po doon para malinis at makabalik na sila sa kanilang bahay-bahay," ayon kay Tan.

Dagdag niya, naibalik na ang kuryente sa mga apektadong munisipyo.

Pero wala pang tubig sa bayan ng Malalag dahil sinisilip pa nila kung nagkaroon ng kontaminasyon dito.

“Yung tubig sa municipality of Malalag, tine-test pa, kasi in-off namin kahapon, ngayon tine-test namin, baka may contamination or wala. If ever na lumabas yung test results ngayong hapon, we will be opening the pipelines na sa municipality of Malalag po,” aniya.

--TeleRadyo, 18 Nobyembre 2022