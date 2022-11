2 patay sa baha, landslide sa Davao Del Sur

Watch more on iWantTFC

Dalawa ang naitalang patay dahil sa baha at pagguho ng lupa sa Malalag, Davao Del Sur. Nagdeklara naman ng state of calamity sa lugar gayundin sa Santa Maria, Davao Occidental na apektado rin ng low pressure area at inter-tropical convergence zone. Nagpa-Patrol, Sharon Evite. TV Patrol, Biyernes, 18 Nobyembre 2022.