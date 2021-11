Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nasunog ang isang SUV habang bumibiyahe sa kahabaan ng TPLEX Northbound sa bayan ng Pura sa Tarlac, Miyerkoles ng tanghali.

Sa video na kuha ni Omeng Mallari, kita ang makapal na usok mula sa nasusunog na SUV.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, galing ng Caloocan City at pauwi ng Baguio City ang sasakyan. Pero habang bumibiyahe, nakita ang pag-usok sa kanang bahagi ng hood. Dito na nila itinabi ang sasakyan at inilabas ang lahat ng sakay bago sumiklab ang malaking apoy.

Wala namang nasawi o nasugatan sa 8 miyembro ng pamilyang sakay ng SUV.

Kaagad na naapula ng awtoridad ang sunog na umabot sa first alarm.

Aabot naman sa P300,000 ang halaga ng danyos ng sunog.

Ayon sa BFP, sa ganitong emergency maige na i-dial ang hotline number na 9-1-1 para sa agarang pagresponde o tumawag sa pinakamalapit na fire station.

Dagdag pa ng BFP na laging ipatinging ang sasakyan maging luma o bago man ito bago bumiyahe.

- TeleRadyo 18 Nobyembre 2021