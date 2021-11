Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Nasa higit 24,000 vials ng bakuna kontra COVID-19 ang nasagip mula sa sunog sa Provincial Health Office sa Zamboanga del Sur at pwede pang mapakinabangan.

Naisalba ang mga ito sa sunog noong Oktubre 31, kung saan higit 148,678 vials ng COVID-19 vaccines ang nadamay.



“Meron kaming na-retrieve na mga vaccine at ni-recheck naman ng DOH (Department of Health) region at viable pa, pwede pang ma-administer, 'yung Sinovac merong 23,065 vials at AstraZeneca 1,125 vials,” sabi ni Zamboanga del Sur Provincial Health Officer Dr. Anatalio Cagampang Jr.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Cagampang na mayroon din silang routine vaccines na naisalba mula sa sunog.

“Viable pa naman siya at pwede pang i-administer sa mga pwedeng bakunahan,” sabi niya.

Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna nila lalo’t may mandato sila sa DOH na magbakuna ng average na 5,000 kada araw.

Samantala, wala pang resulta ang imbestigasyong ginagawa hinggil sa naturang sunog.

Ayon kay Cagampang, dumating ang joint investigative team ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at DOH noong nakaraang linggo.



“Hinihintay na nga namin final report nila kung ano ang naging result ng investigation nila,” sabi ni Cagampang.

- TeleRadyo 18 Nobyembre 2021