Mga evacuees ng Ilagan City nakauwi na matapos ang malalang baha

MAYNILA - Nagsibalikan na ang mga nasalantang mga residente ng Ilagan City sa Isabela sa kani-kanilang mga bahay na nadamay sa malalang pagbaha noong nakaraang linggo pagkaraan ng bagyong Ulysses.

“Resilient po tayo, sanay na kami sa bagyo, sanay na kami sa kalamidad na ganito. After how many days lang bumabalik na sila sa kani-kanilang tahanan para sa ganun maiyos na rin nila kailangan nilang ayusin,” ayon kay Ilagan City Mayor Jose Marie Diaz.

Wala namang nasawi sa kasagsagan ng bagyong Ulysses pero may naitalang isang nawawala.

Naabot na din halos ng lokal na pamahalaan ang mga residente nitong naging biktima ng matinding pagbaha sa nagdaang bagyo.

“Kasalukuyang namimigay kami ng relief goods sa mga barangay na lumubog,” sabi ni Diaz.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Diaz na nasa 51 barangay ang nalubog sa baha habang may 17 naman ang isolated.

“Naka almost 70 percent na tayo sa pagri-reach out sa kanila. Passable na lahat except mayroon lang tayong isang overflow bridge na kasalukuyang inaayos namin para mabuksan na po na magkokonekta sa Sentro-Poblacion at papunta sa eastern barangays natin,” sabi ni Diaz.

Humupa na ang baha na nag-iwan naman ng makapal na putik at ito ang kasalukuyang kine-clear.

"In a couple of days, babalik na sa normal. Sabi ko nga very resilient naman kami," dagdag niya.

- TeleRadyo, 18 Nobyembre 2020