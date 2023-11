PANOORIN: Mall sa Gensan, niyanig ng lindol

Watch more on iWantTFC

Sumilong sa ilalim ng mga mesa ang mga tao sa isang mall sa General Santos City nang tumama sa katimugang Mindanao ang magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes.

Sa video na kuha ni Gregorio Narajos, makikita na nasira ang ilang bahagi ng mall dahil sa lakas ng pagyanig.

Ayon sa SM City General Santos, pansamantalang isinara ang mall para sa inspeksyon at para masiguro ang kaligtasan ng mga customer, tenant, at empleyado. - may ulat ni Chat Ansagay; video courtesy Gregorio Narajos

