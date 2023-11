Watch more on iWantTFC

Mas malakas na puwersang tagapagtanggol ng Pilipinas at mas matibay na kooperasyon sa ibang bansa ang target na resulta ng joint drills at exercises na isinagawa bilang paghahanda sa ano mang banta sa seguridad. Ang isa ay sa pagitan ng major services ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, at ang ikalawa ay sa pagitan ng Marines ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang bansa. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 17 Nobyembre 2023