Full distance learning sa kolehiyo 'di na papayagan simula susunod na semester

Hindi na papayagan ang full distance learning sa mga unibersidad at kolehiyo sa pagsisimula ng second semester ng kasalukuyang school year, maliban na lang kung mag-a-apply ang paaralan at aprubahan ng Commission on Higher Education. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 17 Nobyembre 2022