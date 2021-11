Watch more on iWantTFC

Anim na buwan bago ang Halalan 2022, nagsanib-pwersa ang BMPM ng ABS-CBN at University of the Philippines - Los Banos para ilunsad ang kampanyang "UPLB sa Halalan" sa pamamagitan ng isang voters' education forum. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Miyerkoles, 17 Nobyembre 2021