MAYNILA - Pinaalalahanan ng isang pediatric infectious disease specialist ang mga magulang na kailangan pa rin masunod ang minimum public health standard sa mga lugar kung saan nila nais na ipasyal ang kanilang mga anak.

“I understand na sobrang excited ng families na lumabas ulit, mamasyal pero tandaan naman natin na hindi pa naman nawawala yung virus,” pahayag ni Dr. Anna Ong-Lim na kasapi din ng Technical Advisory Group ng Department of Health.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Lim na mas bulnerableng mahawa ng COVID-19 ang mga bata lalo’t hindi pa bakunado laban sa virus.

“Sila ngayon yung lantad na hawahan ng sakit kasama na yung mga bata. Bilang mga magulang dapat pinag-iingatan natin kung saan natin sila ipapasyal,” sabi niya.

Payo ni Lim sa mga magulang na muling balikan ang panuntunan na APAT DAPAT o Air circulation, Physical distancing, Always wear masks at Thirty minute interaction o less, sa tuwing ipapasyal nila ang kanilang mga anak.

“Ang magandang tandaan ng lahat ng pamilya lalo na parating na ang Pasko, ayaw naman nating may maospital over the Christmas holidays, isipin natin kung yung pupuntahan natin ke park o mall masusunod ba natin yung APAT Dapat. Kaya ba nating i-perfect? Kung kaya maganda. Kung hindi, mag-isip ng dalawa hanggang tatlong beses kung sulit ba itong pupuntahan natin,” sabi niya.

Sa ngayon aniya ay wala pang bakuna para sa mga kabataang 12 taong gulang pababa. Sinisimulan pa lang aniya ang research sa buong mundo para mapatunayan kung mabisa at ligtas ang mga bakuna para sa mas batang age group.

“Hanggang 12 lang ang kaya nating bakunahan. Responsibility ng mga magulang na pumili ng lugar kung saan ligtas ang kanilang pupuntahan. Ang mahirap yung enforcement, nasa mga magulang na ito, marunong naman tayong pumili ng mga lugar na ligtas,” sabi niya.

- TeleRadyo 17 Nobyembre 2021