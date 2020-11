Flood modeling, community development paraan para makaiwas sa baha: disaster response expert

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Hindi maiiwasan ang pagbaha sa Cagayan lalo na’t may malaking ilog doon. Naranasan nga ito noong nakaraang linggo, nang umapaw ang ilog matapos ang sunod-sunod na bagyo.

Pero ayon sa isang disaster response expert, maaring maagap na mapag-planuhan ng lokal na awtoridad doon ang pag-iwas sa pagbahang tulad nang naranasan nila nitong nakaraan dala ng bagyong Ulysses sa pamamagitan ng pagkakaroon ng long-term development plan para sa komunidad.

“Encourage natin na hanapin ang mga lugar na binabaha, kasama na 'yung mga climate change impacts na posibleng baha in the future, tapos long-term development iiwas natin sa mga lugar na binabaha,” pahayag ni UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Lagmay na mayroon pang mga lugar sa Cagayan Valley na matataas at doon nakatutok ang development.

“Tukuyin ang mga binahaba nang malaki sa simulation sa pamamagitan ng flood modeling. 'Pag natukoy mo 'yun, iplano mo 'yung development ng community,” ani Lagman sa panayam sa TeleRadyo.

Halimbawa aniya, hikayatin na ang business sector at mga kritikal na pasilidad ay ilipat sa mga matataas na lugar.

“Para mag-gravitate 'yung population doon sa mga lugar na iyon na hindi binabaha. Long-term development ang suggestion dyan para napaplano nang mabuti 'yung komunidad,” dagdag niya.

Samantala, nakadagdag sa pagbaha sa Cagayan at Isabela ang pagpapakawala ng sobrang tubig mula sa Magat dam.

“Malaki discharge sa Magat, umaabot ng 6,500 cubic meters per second. Medyo malaki 'yun kung ikukumpara natin sa Ondoy. Ang discharge sa Marikina River nooong Ondoy parang maximum mahigit lang sa 4,000 cms,” sabi niya.

Kasalukuyan naman aniyang pinag-aaralan pa kung ano talaga ang nangyari at bakit binaha ng matindi ang Cagayan, partikular na sa Tuguegarao at Isabela.



- TeleRadyo, 17 Nobyembre 2020