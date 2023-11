Modern jeep tumagilid sa Mandaue City; 1 patay, 5 sugatan

Watch more on iWantTFC

Nasawi ang isang call center agent at lima naman ang sugatan matapos tumagilid ang isang modern jeepney sa kahabaan ng highway sa Barangay Basak, Mandaue City noong Martes (Nobyembre 14).

Base sa inisyal na imbestigasyon ng LTO sa Central Visayas, sinubukang mag-overtake ng modern jeep gamit ang kabilang bahagi ng kalsada nang mawalan ito ng kontrol at tumama sa isang sedan na naka-park sa naturang highway.

Agad namang naidala ng mga bystander at medic ang mga pasahero ng pampublikong sasakyan sa Mandaue District Hospital.

I-isyuhan umano ng LTO 7 ang operator ng naturang modern jeepney at makikipagpulong rin ang ahensiya sa iba pang mga operator ng modern jeepney, ayon kay LTO 7 Director Glen Galario.

Dagdag naman ng tagapagsalita ng Mandaue City Police Office, makalalaya na rin ang driver ng jeep matapos ang reglementary period nito dahil hindi na rin gustong magsampa ng kaso ng pamilya ng biktima.

“There is a settlement with the operator and there is an affidavit of desistance,” ani MCPO Spokesperson P/LtCol. Rudolf Oriol. — Ulat ni Annie Perez