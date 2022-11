Watch more on iWantTFC

Matapos madiskubre ang mga kontrabando, paghuhukay at kubol, mga hayop naman ang nakita sa New Bilibid Prison kabilang ang mga kabayo, manok, at ahas na iligal na ipinasok sa kulungan at ipinaalaga pa sa mga bilanggo. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Nobyembre 2022.