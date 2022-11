Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Viral ngayon sa social media ang isang 19-anyos na binatilyo na nagbalik ng isang bag na may lamang P70,000 sa Subic, Zambales.

Kuwento ni Arjay Piletina, papunta sila ng kapatid at pamangkin sa ospital nitong Linggo nang may makita siyang bag sa highway.

“Binalikan ko po kasi nakita ko po doon na nakaano lang doon sa may highway,” aniya.

Dinala ni Piletina ang bag sa mga pulis, kung saan nakita nilang may ID sa loob ng bag.

Wala pang isang araw ay natunton na nila ang may-ari nito.

Ayon kay Piletina, binigyan siya nang kaunting pabuya ng may-ari ng bag.

Nang tanungin kung bakit hindi niya naisip na kuhanin ang pera, sagot ng teenager, “Una sa lahat po hindi ko po pinaghirapan yun at hindi po amin yun. Turo po ng magulang namin eh, kung hindi amin isauli namin kung sinong tunay na may-ari.”

Masaya ngayon si Piletina na ipinagmamalaki siya ng kaniyang mga magulang.

“Proud na proud po siyempre kasi meron silang anak na (may) mabuting puso para sa kapwa,” kuwento niya.

Nagtatrabaho bilang tindero ang mga magulang ni Piletina. Naumpisahan niya ang Food and Beverage Service course na alok ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, pero hindi niya ito natapos dahil sa kahirapan sa buhay. Sa ngayon, abala siya sa paghahanap ng trabaho.

