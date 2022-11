Watch more on iWantTFC

Tumaas ang bilang ng mga overweight at obese na Pinoy base sa pag-aaral ng Department of Science and Technology. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat isawalang-bahala dahil ang labis na katabaan, maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Nobyembre 2022.