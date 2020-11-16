Helicopter panghatid ng ayuda, panundo ng pasyente sa Cagayan
ABS-CBN News
Posted at Nov 16 2020 08:57 PM
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