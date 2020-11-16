Home  >  News

TV Patrol

Helicopter panghatid ng ayuda, panundo ng pasyente sa Cagayan

ABS-CBN News

Posted at Nov 16 2020 08:57 PM

Watch also in iWantTFC

Lubog pa rin sa baha ang mga daan papunta sa ilang bayan sa Cagayan matapos ang paghagupit ng bagyong Ulysses. Kaya ang mga pagkain para sa mga residente at mga pasyenteng may sakit, dinadala ng mga helicopter ng Philippine Air Force. Nagpa-Patrol, Chiara Zambrano. TV Patrol, Linggo, 16 Nobyembre 2020

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPh   Tagalog news   balita   TV PATROL   Bagyo   Bagyong Ulysses   Cagayan   baha   floods   #UlyssesPH   Air Force   PAF   helicopter1  