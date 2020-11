Catanduanes 'cannot be reached' pa rin matapos ang triple typhoon

Watch also in iWantTFC

Isolated pa rin ang ilang baranggay sa Catanduanes matapos maputol ang mga tulay dahil sa magkakasunod na bagyo. Hirap rin ang signal sa mga lugar kaya nagmistulang "cannot be reached" ang isla dahil sa perwisyong dulot ng triple typhoon na Quinta, Rolly, at Ulysses. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Linggo, 16 Nobyembre 2020