Watch more on iWantTFC

Handa umanong patawarin ni Sen. Ramon "Bong" Revilla ang MMDA sa umano'y maling paratang sa kaniya na iniuugnay siya sa pagdaan ng isang convoy sa EDSA bus carousel nitong Miyerkoles ng umaga (Nobyembre 15, 2023).

"Nagdusa ako apat na taon, anim na buwan sa kulungan pero pinatawad ko na 'yung mga taong nagkasala sa akin e. 'Yan pa kaya [na] napakasimple? Pero dapat magpaliwanag siya dahil ayaw ko na 'yung mga maliliit na tao ay ma-perhuwisyo din ng mga maling paratang," ani Revilla.

Nauna nang nagbigay ng pahayag si Bong Nebrija, Task Force Special Operations Unit Head ng MMDA, dahil siya umano ang nagbaba ng desisyon na padaanin ang convoy.

"I made the decision to let it go... based on the information that was given to me by the enforcer," ayon kay Nebrija.

Sinabi naman ni Revilla na haharapin niya sa publiko at sa harap ng media si Nebrija sakaling humingi ito ng tawad sa kaniya. — Ulat nina Jacque Manabat at Johnson Manabat, ABS-CBN News