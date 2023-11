Watch more on iWantTFC

Itinanggi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ngayong Miyerkoles na magpapa-raffle ito ng cellphone para ipagdiwang ang anibersaryo nito.

"Kami nga po ‘pag anniversary, ni walang anniversary bonus. Ano ba naman hong ipamimigay naming cellphone?" ani DSWD Assistant Secretary Rommel Lopez.

"Ang mayroon lang po kami ay assistance, basta ito ay nasa tamang proseso. Hindi po ito in the form of raffle. Sa atin pong mga kababayan, wag po kayong maniniwala sa ganyang mga paanyaya, ganyang mga pakulo," sabi niya sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

